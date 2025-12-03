دليل الشركات
Yellow.ai
Yellow.ai مستشار إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستشار إداري in United States في Yellow.ai من $328K إلى $468K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yellow.ai. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$376K - $440K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$328K$376K$440K$468K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Yellow.ai?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في Yellow.ai in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $468,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yellow.ai لوظيفة مستشار إداري in United States هو $328,000.

