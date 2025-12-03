دليل الشركات
Yellow Card App
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Yellow Card App مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in South Africa في Yellow Card App من ZAR 466K إلى ZAR 662K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yellow Card App. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$30.2K - $34.4K
South Africa
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مهندس برمجيات المساهمات في Yellow Card App لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Yellow Card App?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Yellow Card App in South Africa تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ZAR 662,461. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yellow Card App لوظيفة مهندس برمجيات in South Africa هو ZAR 465,968.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Yellow Card App

الشركات ذات الصلة

  • LinkedIn
  • Roblox
  • Intuit
  • Airbnb
  • Lyft
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yellow-card-app/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.