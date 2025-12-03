دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in Nigeria في Yellow Card App من NGN 7.58M إلى NGN 11M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yellow Card App. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$5.7K - $6.6K
Nigeria
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Yellow Card App?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Yellow Card App in Nigeria تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NGN 10,995,411. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yellow Card App لوظيفة خدمة العملاء in Nigeria هو NGN 7,576,669.

