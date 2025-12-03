دليل الشركات
YCH Group
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير مشاريع

  • جميع رواتب مدير مشاريع

YCH Group مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Indonesia في YCH Group من IDR 296.03M إلى IDR 429.6M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في YCH Group. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$20.4K - $23.7K
Indonesia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مدير مشاريع المساهمات في YCH Group لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في YCH Group?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير مشاريع الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في YCH Group in Indonesia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره IDR 429,604,673. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في YCH Group لوظيفة مدير مشاريع in Indonesia هو IDR 296,030,110.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ YCH Group

الشركات ذات الصلة

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Databricks
  • Google
  • Spotify
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ych-group/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.