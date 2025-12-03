دليل الشركات
Yazaki Mercosul مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in France في Yazaki Mercosul من €51.1K إلى €71.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yazaki Mercosul. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$63.7K - $74.1K
France
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$58.8K$63.7K$74.1K$82.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Yazaki Mercosul?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Yazaki Mercosul in France تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €71,580. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yazaki Mercosul لوظيفة مدير مشاريع in France هو €51,128.

