Yassir محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in Egypt في Yassir من EGP 43.3K إلى EGP 62.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yassir. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$1K - $1.2K
Egypt
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$892.1$1K$1.2K$1.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Yassir?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Yassir in Egypt تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره EGP 62,896. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yassir لوظيفة محلل أعمال in Egypt هو EGP 43,340.

موارد أخرى

