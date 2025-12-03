دليل الشركات
Yardi
Yardi مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in Romania في Yardi من RON 224K إلى RON 306K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yardi. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$55K - $65.3K
Romania
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$50.8K$55K$65.3K$69.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Yardi?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Yardi in Romania تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RON 306,360. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yardi لوظيفة مصمم منتجات in Romania هو RON 223,776.

موارد أخرى

