Yara International
Yara International مدير برامج تقنية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برامج تقنية in Spain في Yara International من €49.4K إلى €70.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yara International. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$64.6K - $76.6K
Spain
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Yara International?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Yara International in Spain تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €70,197. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yara International لوظيفة مدير برامج تقنية in Spain هو €49,443.

