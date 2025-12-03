دليل الشركات
Yara International
Yara International محلل أمن سيبراني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Yara International من R$470K إلى R$643K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yara International. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$92.8K - $110K
Brazil
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$85.7K$92.8K$110K$117K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Yara International?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Yara International تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$643,273. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yara International لوظيفة محلل أمن سيبراني هو R$469,869.

موارد أخرى

