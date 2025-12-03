دليل الشركات
Yara International
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصمم جرافيك

  • جميع رواتب مصمم جرافيك

Yara International مصمم جرافيك الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم جرافيك in Singapore في Yara International من SGD 70.6K إلى SGD 98.7K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yara International. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$59.3K - $71.8K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مصمم جرافيك المساهمات في Yara International لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Yara International?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصمم جرافيك الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم جرافيك في Yara International in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 98,704. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yara International لوظيفة مصمم جرافيك in Singapore هو SGD 70,624.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Yara International

الشركات ذات الصلة

  • Snap
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Dropbox
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yara-international/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.