  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Yara International عالم بيانات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yara International. آخر تحديث: 12/3/2025

ما هي المستويات المهنية في Yara International?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Yara International in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 67,106. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yara International لوظيفة عالم بيانات in Singapore هو SGD 67,106.

