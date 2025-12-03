دليل الشركات
Yanolja
Yanolja مدير برامج تقنية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برامج تقنية in Korea, South في Yanolja من ₩106.63M إلى ₩149.28M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yanolja. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$81K - $94.2K
Korea, South
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$74.8K$81K$94.2K$105K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Yanolja?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Yanolja in Korea, South تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₩149,276,641. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yanolja لوظيفة مدير برامج تقنية in Korea, South هو ₩106,626,172.

موارد أخرى

