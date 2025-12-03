دليل الشركات
Yanfeng Automotive Interiors
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

Yanfeng Automotive Interiors مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس ميكانيكي in United States في Yanfeng Automotive Interiors من $67.2K إلى $92K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yanfeng Automotive Interiors. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$72.8K - $86.4K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس ميكانيكي المساهمات في Yanfeng Automotive Interiors لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Yanfeng Automotive Interiors?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس ميكانيكي الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Yanfeng Automotive Interiors in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $92,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yanfeng Automotive Interiors لوظيفة مهندس ميكانيكي in United States هو $67,200.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Yanfeng Automotive Interiors

الشركات ذات الصلة

  • Airbnb
  • Amazon
  • Stripe
  • Coinbase
  • Flipkart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yanfeng-automotive-interiors/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.