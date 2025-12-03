دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Singapore في Y Combinator من SGD 170K إلى SGD 242K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Y Combinator. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$150K - $177K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$132K$150K$177K$187K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Y Combinator?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Y Combinator in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 241,917. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Y Combinator لوظيفة مهندس برمجيات in Singapore هو SGD 170,394.

