XYZ Robotics مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في XYZ Robotics من $213K إلى $290K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في XYZ Robotics. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$228K - $275K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$213K$228K$275K$290K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في XYZ Robotics، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في XYZ Robotics in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $290,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في XYZ Robotics لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $212,500.

