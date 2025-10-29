دليل الشركات
Xperi مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في Xperi ₹4.3M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xperi. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹4.3M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Xperi?
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Xperi، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Xperi in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹6,121,501. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xperi لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹4,445,140.

