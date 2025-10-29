دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مبيعات in United States في Xperi من $163K إلى $233K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xperi. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$187K - $219K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$163K$187K$219K$233K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Xperi، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مبيعات في Xperi in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $232,830. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xperi لوظيفة مهندس مبيعات in United States هو $163,180.

موارد أخرى