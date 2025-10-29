دليل الشركات
Xperi
Xperi مدير منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in Germany في Xperi من €92.8K إلى €130K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xperi. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€101K - €122K
Germany
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€92.8K€101K€122K€130K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Xperi، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Xperi in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €129,647. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xperi لوظيفة مدير منتجات in Germany هو €92,765.

