XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 مبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in Netherlands في XPENG Motors 小鹏汽车 من €43.3K إلى €60.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في XPENG Motors 小鹏汽车. آخر تحديث: 10/30/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€46.4K - €54.6K
Netherlands
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في XPENG Motors 小鹏汽车، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €60,264. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في XPENG Motors 小鹏汽车 لوظيفة مبيعات in Netherlands هو €43,266.

