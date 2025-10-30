دليل الشركات
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 مهندس أجهزة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس أجهزة in China في XPENG Motors 小鹏汽车 من CN¥245K إلى CN¥348K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في XPENG Motors 小鹏汽车. آخر تحديث: 10/30/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CN¥279K - CN¥330K
China
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في XPENG Motors 小鹏汽车، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في XPENG Motors 小鹏汽车 in China تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CN¥348,473. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في XPENG Motors 小鹏汽车 لوظيفة مهندس أجهزة in China هو CN¥245,446.

موارد أخرى