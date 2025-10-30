دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in United States في XPENG Motors 小鹏汽车 من $180K إلى $246K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في XPENG Motors 小鹏汽车. آخر تحديث: 10/30/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$193K - $234K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$180K$193K$234K$246K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في XPENG Motors 小鹏汽车، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في XPENG Motors 小鹏汽车 in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $246,311. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في XPENG Motors 小鹏汽车 لوظيفة خدمة العملاء in United States هو $180,487.

