أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Xpansiv in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $225,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.