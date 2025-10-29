دليل الشركات
XP مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Brazil الوسطية في XP R$591K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في XP. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
إجمالي سنوي
R$591K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
R$201K
Stock (/yr)
R$0
مكافأة
R$391K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في XP?
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في XP in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$1,055,554. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في XP لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Brazil هو R$533,892.

