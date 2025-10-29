دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Brazil الوسطية في XP R$112K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في XP. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
إجمالي سنوي
R$112K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
مكافأة
R$32.9K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في XP?
أحدث الرواتب المرسلة
المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في XP in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$340,853. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في XP لوظيفة مهندس برمجيات in Brazil هو R$115,552.

