أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Xilinx in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $361,667. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.