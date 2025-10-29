يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Xilinx من $153K لكل year لمستوى E3 إلى $362K لكل year لمستوى E8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $280K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xilinx. آخر تحديث: 10/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Xilinx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)