Xilinx
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Xilinx مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Xilinx من $153K لكل year لمستوى E3 إلى $362K لكل year لمستوى E8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $280K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xilinx. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
E3
Software Engineer 1(المستوى المبتدئ)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Xilinx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Xilinx in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $361,667. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xilinx لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $204,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Xilinx

