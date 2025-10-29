دليل الشركات
Xilinx
Xilinx محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in United States في Xilinx من $102K إلى $145K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xilinx. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$117K - $136K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$102K$117K$136K$145K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Xilinx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Xilinx in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $145,080. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xilinx لوظيفة محلل أعمال in United States هو $101,680.

موارد أخرى