دليل الشركات
Xero
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • باحث تجربة المستخدم

  • جميع رواتب باحث تجربة المستخدم

Xero باحث تجربة المستخدم الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض باحث تجربة المستخدم in Australia في Xero من A$87.8K إلى A$120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xero. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

A$94K - A$114K
Australia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
A$87.8KA$94KA$114KA$120K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من باحث تجربة المستخدم المساهمات في Xero لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Xero، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض باحث تجربة المستخدم الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة باحث تجربة المستخدم في Xero in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$119,799. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xero لوظيفة باحث تجربة المستخدم in Australia هو A$87,784.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Xero

الشركات ذات الصلة

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى