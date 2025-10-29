دليل الشركات
Xero
يتراوح متوسط إجمالي تعويض المكافآت الإجمالية in United States في Xero من $208K إلى $295K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xero. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$235K - $268K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$208K$235K$268K$295K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Xero، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة المكافآت الإجمالية في Xero in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $295,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xero لوظيفة المكافآت الإجمالية in United States هو $207,500.

