Xero مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Canada الوسطية في Xero CA$201K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xero. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$201K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Xero?
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Xero، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Xero in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$233,126. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xero لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Canada هو CA$200,900.

