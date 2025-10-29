دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in Singapore في Xero من SGD 99.1K إلى SGD 135K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xero. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Xero، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Xero in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 135,199. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xero لوظيفة مبيعات in Singapore هو SGD 99,068.

