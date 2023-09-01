Xe.com الرواتب

تتراوح رواتب Xe.com من $54,170 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $58,133 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Xe.com . آخر تحديث: 11/29/2025