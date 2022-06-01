دليل الشركات
WSO2
WSO2 الرواتب

تتراوح رواتب WSO2 من $7,914 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $203,975 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في WSO2. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $20K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

عالم بيانات
$7.9K
مهندس حلول
$204K

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في WSO2 هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $203,975. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في WSO2 هو $20,028.

