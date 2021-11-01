دليل الشركات
Woven by Toyota
Woven by Toyota الرواتب

تتراوح رواتب Woven by Toyota من $66,772 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $773,850 لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Woven by Toyota. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

مهندس برمجيات
L3 $66.8K
L4 $89.1K
L5 $127K
مدير هندسة البرمجيات
Median $475K
مدير منتج
Median $211K

عالم بيانات
$101K
مهندس أجهزة
$774K
مهندس ميكانيكي
$302K
مدير مشروع
$201K
موظف توظيف
$80.4K
مهندس حلول
$206K
مدير برنامج تقني
$332K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Woven by Toyota هي مهندس أجهزة at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $773,850. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Woven by Toyota هو $203,400.

