أعلى حزمة راتب لوظيفة كاتب تقني في Workday in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $168,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.