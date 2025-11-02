دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الإيرادات في Workday من $169K إلى $235K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Workday. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$181K - $213K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$169K$181K$213K$235K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Workday، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الإيرادات في Workday تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $235,316. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Workday لوظيفة عمليات الإيرادات هو $168,945.

موارد أخرى