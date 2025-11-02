دليل الشركات
Workday
  • الرواتب
  • مستشار إداري

  • جميع رواتب مستشار إداري

Workday مستشار إداري الرواتب

يتراوح تعويض مستشار إداري in United States في Workday من $138K لكل year لمستوى P3 إلى $257K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $205K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Workday. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
Consultant I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Consultant II
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Consultant III
$138K
$113K
$7.8K
$17K
P4
Senior Consultant
$191K
$142K
$26.2K
$22.6K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Workday، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في Workday in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $273,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Workday لوظيفة مستشار إداري in United States هو $180,000.

