أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في Workday in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $387,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.