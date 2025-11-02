دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس تحكم in Ireland في Workday من €121K إلى €173K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Workday. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€139K - €163K
Ireland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€121K€139K€163K€173K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Workday، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس تحكم في Workday in Ireland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €173,095. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Workday لوظيفة مهندس تحكم in Ireland هو €121,314.

موارد أخرى