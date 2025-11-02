دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير عمليات الأعمال في Workday من PLN 200K إلى PLN 280K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Workday. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

PLN 217K - PLN 252K
Poland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Workday، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير عمليات الأعمال في Workday تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 280,041. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Workday لوظيفة مدير عمليات الأعمال هو PLN 200,030.

