يتراوح متوسط إجمالي تعويض تسويق in Canada في WilsonHCG من CA$146K إلى CA$207K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في WilsonHCG. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$120K - $136K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$106K$120K$136K$150K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في WilsonHCG?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في WilsonHCG in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$207,047. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في WilsonHCG لوظيفة تسويق in Canada هو CA$145,635.

