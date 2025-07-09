دليل الشركات
White Cap
White Cap الرواتب

متوسط راتب White Cap هو $77,616 لـ مُوظِّف . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في White Cap. آخر تحديث: 8/11/2025

$160K

مُوظِّف
$77.6K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في White Cap هو مُوظِّف at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $77,616. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في White Cap هو $77,616.

