يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Brazil في WEX من R$118K لكل year لمستوى Software Engineer II إلى R$168K لكل year لمستوى Software Engineer III. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Brazil الوسطية yearياً R$153K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في WEX. آخر تحديث: 9/22/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
