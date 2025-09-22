دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Brazil في WEX من R$118K لكل year لمستوى Software Engineer II إلى R$168K لكل year لمستوى Software Engineer III. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Brazil الوسطية yearياً R$153K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في WEX. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
(المستوى المبتدئ)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
R$885K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في WEX?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at WEX in Brazil sits at a yearly total compensation of R$198,930. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WEX for the مهندس برمجيات role in Brazil is R$154,969.

