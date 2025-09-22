عرض نقاط البيانات الفردية
جميع رواتب مصمم منتجات
عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في WEX. آخر تحديث: 9/22/2025
متوسط إجمالي التعويضات
ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!
💰 عرض الكل الرواتب
💪 ساهم راتبك
احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل
لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.
اشترك في العروض مصمم منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد →
هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.
الوظائف المميزة
الشركات ذات الصلة
موارد أخرى