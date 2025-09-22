دليل الشركات
WEX
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

WEX مصمم منتجات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في WEX. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

A$77.8K - A$92.3K
Australia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
A$71.8KA$77.8KA$92.3KA$98.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من مصمم منتجات المساهمات في WEX لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

A$249K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


ساهم
ما هي المستويات المهنية في WEX?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصمم منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في WEX in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$98,330. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في WEX لوظيفة مصمم منتجات in Australia هو A$71,823.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ WEX

الشركات ذات الصلة

  • Global Payments
  • S&P Global
  • EQ
  • Broadridge
  • Envestnet
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى