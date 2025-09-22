دليل الشركات
WEX محلل أعمال الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في WEX. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$98.2K - $119K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$91.7K$98.2K$119K$125K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في WEX in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $125,176. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في WEX لوظيفة محلل أعمال in United States هو $91,724.

