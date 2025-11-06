دليل الشركات
Western Union
Western Union عالم بيانات الرواتب في Pune Metropolitan Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Pune Metropolitan Region الوسطية في Western Union ₹2.72M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Western Union. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
إجمالي سنوي
₹2.72M
المستوى
-
الراتب الأساسي
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹210K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Western Union?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Western Union in Pune Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,262,392. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Western Union لوظيفة عالم بيانات in Pune Metropolitan Region هو ₹2,514,287.

