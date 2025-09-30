دليل الشركات
Waymo
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير برنامج

  • جميع رواتب مدير برنامج

  • San Francisco Bay Area

Waymo مدير برنامج الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير برنامج in San Francisco Bay Area الوسطية في Waymo $194K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Waymo. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
إجمالي سنوي
$194K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
مكافأة
$21.8K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Waymo?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
WMU

في Waymo، WMUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

WMUs are Waymo's version of RSUs



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير برنامج الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير برنامج at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $332,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the مدير برنامج role in San Francisco Bay Area is $228,500.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Waymo

الشركات ذات الصلة

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى