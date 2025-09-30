دليل الشركات
Waymo مهندس أجهزة الرواتب في San Francisco Bay Area

يتراوح تعويض مهندس أجهزة in San Francisco Bay Area في Waymo من $200K لكل year لمستوى L4 إلى $479K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $502K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Waymo. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
WMU

في Waymo، WMUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

WMUs are Waymo's version of RSUs



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Waymo in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $540,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Waymo لوظيفة مهندس أجهزة in San Francisco Bay Area هو $426,000.

