Wadhwani AI
Wadhwani AI الرواتب

تتراوح رواتب Wadhwani AI من $13,918 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مستثمر رؤوس أموال مخاطرة في الحد الأدنى إلى $153,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Wadhwani AI. آخر تحديث: 11/13/2025

عالم بيانات
Median $33.4K
مهندس برمجيات
$153K
مستثمر رؤوس أموال مخاطرة
$13.9K

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Wadhwani AI هي مهندس برمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $153,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Wadhwani AI هو $33,372.

