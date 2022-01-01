دليل الشركات
VTS
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

VTS الرواتب

تتراوح رواتب VTS من $88,200 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $850,944 لمنصب مسؤول توظيف في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في VTS. آخر تحديث: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
Median $115K

مهندس البرمجيات الشاملة

مدير هندسة البرمجيات
Median $155K
مصمم منتجات
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
مدير منتجات
Median $116K
محلل أعمال
$88.2K
خدمة العملاء
$118K
نجاح العملاء
$179K
عالم بيانات
$161K
مهندس أجهزة
$107K
مدير مشاريع
$114K
مسؤول توظيف
$851K
مبيعات
$189K
مهندس مبيعات
$161K
محلل أمن سيبراني
$116K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في VTS، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في VTS، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في VTS هي مسؤول توظيف at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $850,944. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في VTS هو $116,920.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ VTS

الشركات ذات الصلة

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • Bluecrew
  • Bamboo Rose
  • Shiftsmart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى