VTS الرواتب

تتراوح رواتب VTS من $88,200 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $850,944 لمنصب مسؤول توظيف في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في VTS . آخر تحديث: 11/13/2025