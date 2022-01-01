Volvo Car الرواتب

تتراوح رواتب Volvo Car من $4,814 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب تقني في الحد الأدنى إلى $201,000 لمنصب العمليات التجارية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Volvo Car . آخر تحديث: 10/17/2025