دليل الشركات
Volvo Car
Volvo Car الرواتب

تتراوح رواتب Volvo Car من $4,814 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب تقني في الحد الأدنى إلى $201,000 لمنصب العمليات التجارية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Volvo Car. آخر تحديث: 10/17/2025

مهندس برمجيات
Median $66.3K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مدير منتج
Median $71.1K
مدير هندسة البرمجيات
Median $96.3K

عالم بيانات
Median $64K
محاسب
$24.1K
العمليات التجارية
$201K
محلل أعمال
$82.6K
محلل بيانات
$58.7K
مهندس أجهزة
$22.6K
مصمم صناعي
$5.9K
التسويق
$52.6K
مهندس ميكانيكي
$24.9K
مصمم منتجات
$83K
موظف توظيف
$90.2K
مهندس حلول
$69K
كاتب تقني
$4.8K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Volvo Car هي العمليات التجارية at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $201,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Volvo Car هو $65,187.

